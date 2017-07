Bollywood: las estrellas de Oriente

Las estrellas del firmamento cinematográfico indio brillan con tanta fuerza, o más, como las divas hollywoodienses. Cuentan con millones de seguidores en redes sociales como Instagram o Twitter y algunas se encuentran entre las mejores pagadas del cine. Talento, belleza y fama se dan cita entre el repertorio femenino de Bollywood, que cada vez seduce más a los espectadores occidentales.

Una de las actrices hindúes más conocidas mundialmente protagoniza actualmente la conocida serie norteamericana Quantico. Se trata de Priyanka Chopra, de 35 años. Modelo, actriz, cantante y ex Miss Mundo, es la quinta modelo de origen hindú en proclamarse vencedora de este certamen. Con una decena de premios en su haber, reúne en Instagram a casi 20 millones de seguidores y cientos de miles de me gusta en cada una de sus fotos. En ellas se puede ver también a otras estrellas de la profesión como Dwayne The Rock Johnson o la veterana Sophia Loren.

Sonam Kapoor, de 30 años, es otra de las divas indias más reconocidas. Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, donde cuelga fotos de estudio y vídeos de su interpretación en diversas películas, Sonam forma parte de una familia fuertemente vinculada a la industria del cine y la moda. Su madre, Sunita Kapoor es una ex modelo dedicada ahora al diseño de piezas de joyería. Su padre, Anil Kapoor, es actor y productor, así como fundador de la Anil Kapoor Films Company, y conocido especialmente por su actuación en películas como Misión: Imposible IV y Slumdog Millionaire.

Sonam Kapoor es embajadora en la India de marcas de reconocido prestigio internacional y acumula, además, decenas de espectaculares portadas en Vogue, Elle, Hello! o Forbes.

Con casi 20 millones de seguidores en Instagram y una extensa filmografía, Deepika Padukone ostenta, con ocho millones de euros, el décimo puesto en el ranking de actrices mejor pagadas del mundo, que cada año emite la revista Forbes. Con 31 años de edad y 11 de carrera es protagonista de múltiples éxitos cinematográficos, entre los que se encuentra la tercera película más taquillera de la historia de Bollywood: Ki Raasleela: Ram-Leela. Aunque nacida en Dinamarca, Deepika ha desarrollado su carrera casi integramente en la industria india, siendo también representante de marcas internacionales y varias veces portada de Vogue, Cosmopolitan, Femina,... En el panorama internacional, la reconocida actriz ha coprotagonizado XXX: el regreso de Xander Cage, junto a Vin Diesel y Samuel L. Jackson, una secuela estrenada en enero de este año.

Nacida en el neoyorquino distrito de Queens, de padre paquistaní y madre checa, Nargis Fakhri es a la vez diva bollywoodiense y ejemplo de multiculturalidad. Además, la estrella, de 37 años y con algo menos de seis millones de seguidores en Instagram, ha colaborado ya con actores de la talla de Jason Statham, Melissa McCarthy o Jude Law. Con ellos compartió rodaje en Espías, la comedia sobre espionaje estrenada en 2015. Un formato que ayudó a dar a conocer su carrera en el mercado norteamericano fue su participaciónen el talent televisivo America´s Next Top Model, siendo la única chica que ha aparecido dos veces en el mismo.

Aunque Priyanka Chopra, Sonam Kapoor, Deepika Padukone o Nargis Fakhri sean algunas de las más reconocidas a nivel internacional, en el tintero quedan otras muchas a las que Bollywood ya se ha rendido y que, poco a poco, empiezan a conquistar los corazones de los cinéfilos occidentales. Entre ellas: Katrina Kaif, considerada por varias revistas la mujer más sexy de la India; la laureada Kangana Ranaut o la ex Miss Mundo Aishwarya Rai. Una gran dosis de talento y de belleza desde el otro lado del mundo.