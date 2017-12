Boris y Eugenia Silva promueven la artesanía

Es una pop up store que se exhibe en estas semanas en Las Rozas Village, el conocido centro comercial a las afueras de Madrid y donde destacados artesanos brindan sus innovadoras y delicadas propuestas. La selección de The Creative Sport ha sido a través de un comité de expertos reunidos por Toni Gasa, de Value Retail. La intención es apoyar de manera destacada a valores creativas y promover sus obras a través de este escaparate donde se puede adquirir unas piezas de alta calidad imposibles de reunir en cualquier otra tienda. Por parte andaluza figura una artesana de la sombrerería y los tocados, Nana Golmar, de Sevilla; y la firma La Cartuja de Sevilla adelanta en exclusiva una colección donde a sus diseños de siempre le une ilustraciones actuales, en un conjunto soprendente para los clientes.

El comité de expertos para hacer realidad este The Creative Sport Madrid han estado formado por la diseñadora de interirores Beatriz Silveira; el escritor y contertulio Boris Izaguirre; Elena Foguet, directora de negocio de Value Retail en España; la modelo internacional Eugenia Silva; el popular periodista de moda José Fernández-Pacheco Josie; la experta en moda María Chávarri; Sara Galindo, editora de Elle México durante doce años; Sofía López-Quesada, directora de proyectos pop up; y Susana Campuzano, periodista experta en lujo y autores de libros especializados.

En la tienda, además de las dos firmas mencionadas, se hace un recorrido por vertientes de moda como accesorios y joyería, hasta la perfumería o la decoración. Entre los accesorios figura la firma de gafa Nina Mur; los bolsos personalizados Claudine; los accesorios con figuras de porcelana del madrileño Andrés Gallardo; los pañuelos de SuTurno; o las joyas de Helena Rohner y de una firma de vanguardia como Hevn.

Vila Hermanos exhibe sus propuestas de velas decorativas de gama alta y perfumes, a través del uso de materiales nobles; o The Lab Room, con productos de belleza naturales basados en principios holísticos. Y por parte de la decoración: Ábbatte, Javier S. Medina y Mayice Studio. Junto a La Cartuja, también aparecen en vajillas las de Favorito Studio y Vajillas de Ultramar.

The Creative Spot permanecerá abierta en Las Rozas Village hasta el mes de enero.