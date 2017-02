El pasado se hace presente

Lo retro funciona, la nostalgia readaptada es rentable e incluso hermosa. Vuelven los 90 con una mirada divertida. El próximo invierno en cuestión de moda será una continuidad de este: pelo, pieles alternadas con nuevos materiales, colores pasteles incluso para los hombres o dorados serán una constante en las calles. Habrá un pasado reconocible en un presente meteórico. El Teatre Nacional de Barcelona ha acogido una nueva edición de la 080, la semana de la moda más importante de España con permiso de la de Madrid. Durante estos días han desfilado en la Ciudad Condal un conjunto de firmas reconocidas, también a nivel internacional, como Custo Barcelona, uno de los más esperados y aplaudidos que ha presentado su colección más maximalista para esta temporada que lleva por nombre Way More. Con la filosofía more is more como bandera, más es la llave y la respuesta a todas las preguntas: prendas más trabajadas, cosidas completamente a mano, más riqueza en los materiales, más creatividad y una silueta más poderosa e intensa. Antonio Miró, firma dirigida por Albert Villagrasa, ha ganado el premio a la Mejor Colección de esta pasarela gracias a sus propuestas que reflejan la cultura Amish, que se resiste a adaptarse a la realidad de nuestros días. La colección Orígens es una inmersión en lo artesanal y tradicional, en el "el hecho a mano". Tejidos naturales como la lana y el algodón dan forma a piezas de cortes limpios y simples. El premio lo ha compartido con la firma Oscarleon, que ha presentado la colección I close my eyes..I can feel you, una de las más atrevidas de la semana catalana.

También han desfilado en esta importante cita con la moda firmas consolidadas como Torras, que apuesta por prendas cómodas y reversibles o Lola Casademunt, que opta por una mujer sensual. Entre los nombres pujantes ha destacado Daniel Rosa, que se ha hecho con el premio a Mejor Diseñador Emergente gracias a una colección de lo más ponible inspirada en la montaña y cálida al mismo tiempo. También los más pequeños de la casa han tenido su momento de protagonismo durante el desfile de Boboli, que ha presentado una colección para la próxima temporada primavera verano con la que viaja por todo el mundo. Para la presentación de las prendas han participado los hijos de algunos rostros conocidos como los de Mireia Canalda y Felipe López.

Un concepto que ha llegado con fuerza a la 080 ha sido el ready to buy y lo ha hecho de la mano de la firma de lencería TCN. Esto quiere decir que tal y como se ha presentado la colección sobre la pasarela se ha podido adquirir en las tiendas, sin tener que esperar unos meses para que se comercialice. Se trata de una colección inspirada en los años ochenta con un estilo muy urbano. Para el desfile TCN ha contado con la presencia de Joana Sanz sobre la pasarela, la novia del futbolista Dani Alves, que no dudó en acudir para ver a su chica desfilar. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante el homenaje que se rindió a la modelo Bimba Bosé, fallecida hace unos días. Para ella ésta era una cita con la moda muy especial ya que fue una de las primeras en las que desfiló como modelo.

En cuanto a los colores de otoño entre grises, nevados, negros y azules atraen tonos y formas de otros tiempos, con rojos y verdes regresando con fuerza junto a los metálicos. Las tachuelas de los 80 llegan en formas geométricas e incluso las hombreras, ahora reafirmantes de la feminidad, vuelven de forma sutil. En cuanto a los materiales, la próxima temporada cobran protagonismo las sedas, el algodón, el tul, las lanas finas y los tejanos. Durante esta semana también ha habido tiempo para la inauguración de la tienda más grande de la firma H&M en España, situada en Paseo de Gracia y que cuenta con casi doscientos empleados, una ampliación con la colección Modern Classic y un restaurante saludable, con el concepto Flax & Kate. Para celebrar esta ocasión tan especial tuvo lugar una fiesta a la que asistieron Andrea Duro y los influencers Marc Fornell, Dulceida, Biel Juste o Jessica Goicoechea.