Brad y Angelina paralizan su divorcio

Hace un año que Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt. Desde entonces los trámites no han avanzado y ahora la actriz se está planteando paralizar el proceso. Su entorno aseguran que ambos siguen enamorados, pero había problemas con los que no podían convivir. El más importante era el de los excesos de Pitt. Hace unos meses el actor reconoció que su problema con el alcohol fue el motivo de que la madre de sus hijos decidiera romper su matrimonio. Aseguró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por recuperarse. El actor ha acudido a terapia durante los últimos meses y ha asegurado que ya no bebe "ni una gota". Angelina valora su actitud. Por eso la actriz vuelve a confiar en él y está dispuesta a darle una segunda oportunidad si continúa así. "Ella estaría dispuesta a retomar la relación si él le demuestra que lo que dijo es verdad y que está comprometido a cuidar a su familia", ha dicho un amigo de Jolie. Para ella lo más importante es que Brad esté en plenas condiciones para cuidar a sus hijos y ese sería motivo más que suficiente para retomar su matrimonio. A lo largo de este año han sido varias las ocasiones en las que se ha hablado sobre un acercamiento entre la ex pareja, ya que se han reencontrado varias veces para hablar de sus hijos. Otro de los aspectos que el actor tendría que resolver es su posible reencuentro en televisión con su ex Jennifer Aniston, algo que a su todavía mujer no le hace ninguna gracia y no estaría dispuesta a consentir.