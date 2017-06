La era del retoque

Sentirse bellos, quitarse complejos, rejuvenecer o incluso aparecer sin imperfecciones en los selfies (sí, las redes sociales cada vez influyen más en esto) son algunos de los motivos por los que las celebrities se retocan diferentes partes de su cuerpo. En ocasiones recurren al bisturí y en otras optan por nuevas técnicas que no requieren pasar por el quirófano y que cada vez están más en auge. A veces el resultado es muy positivo, los retoques no se notan demasiado, la naturalidad no se pierde y la mejora es palpable. Hay otros casos en los que el exceso de arreglos, el no acudir a un especialista o la obsesión por los cánones de belleza hacen que el resultado sea un esperpento. Los malos resultados hacen que algunos no quieran reconocer que se han sometido a tales cambios, se convierte en un tema tabú. Pero hay casos en los que el cambio es tan radical que es evidente por mucho que se empeñen en negarlo. Lo importante es asegurarse siempre de acudir a médicos y centros profesionales y especializados en este ámbito.

Igual que ocurre con la ropa, el maquillaje o los peinados, en los retoques estéticos también se crean tendencias. Desde hace unos años y hasta hoy ha habido un cambio muy notorio en lo que está de moda y lo que no en este ámbito. Debido al auge de la exposición de la belleza en la red, cada vez son más las jóvenes menores de treinta años que recurren a las clínicas para someterse a diferentes tratamientos. Dos de las influencers en las que más se fijan las adolescentes en cuanto a estética se refiere son Kylie y Kendall Jenner. En sus perfiles de Instagram las hermanas pequeñas de Kim Kardashian presumen continuamente de su rostro y de su cuerpo. Mientras Kendall ha desmentido en numerosas ocasiones que se haya hecho retoques y ha asegurado que todos sus cambios son fruto del maquillaje, Kylie sí ha confirmado que a sus 19 años ya ha pasado por quirófano, siguiendo la estela de sus hermanas mayores Kim, Kourtney y Khloe. Los labios, los ojos, el pecho, las caderas e incluso la barbilla son algunas de las zonas de su cuerpo que según su cirujano plástico Kylie se ha retocado. Entre los jóvenes las operaciones de nariz, de mentón y el aumento de labios son las más habituales en la actualidad. El rostro es así una de las zonas más tratadas, también en los mayores de treinta años. En los últimos tiempos en nuestro país los retoques faciales más demandados en los que el bisturí no está presente gracias a las nuevas técnicas son el rejuvenecimiento facial a través de tratamientos con ácido hialurónico, ácido poliláctico y colágeno, el lifting a través de ultrasonidos e hilos tensores, las vitaminas, el suero, el fotorejuvenecimiento o la blefaroplastia, es decir, el retoque de los párpados sin necesidad de pasar por el quirófano. Con todo esto la intención es borrar del rostro las arrugas, las imperfecciones de la piel y los síntomas de cansancio. En cuanto a las operaciones faciales que requieren pasar por el quirófano la más demandada es la rinoplastia. La nariz siempre ha sido una de las partes del rostro que más complejos ha causado.

Hace unos años el aumento de pecho era una de las cirugías estéticas más solicitadas entre las mujeres jóvenes y adultas, pero es una tendencia que ha cambiado. Hay quien sigue optando por aumentarse el pecho, pero cada vez son más las que se decantan por la opción contraria, por la reducción. Entre las que en su día se implantaron prótesis mamarias y han decidido quitárselas están Victoria Beckham y Pamela Anderson. También hay quienes sin haberse sometido previamente a una operación de aumento de pecho han optado por la reducción como Salma Hayek o Sofía Vergara. Buscan así lucir más naturales y cómodas. Y del pecho a las caderas. La liposucción es una de las operaciones más tradicionales. Beyoncé, Miranda Kerr o Britney Spears son algunas de las que han reducido la grasa de su cuerpo a través de esta técnica. En la actualidad existen nuevos métodos para llevar a cabo este tratamiento como la liposucción por ultrasonidos o el bodyjet, que se realiza con agua a presión. También existe el caso contrario, el de aumentar las caderas como hacen las hermanas Kardashian, aunque de momento no han conseguido que se convierta en tendencia.

Son más las mujeres famosas que optan por pasar por el quirófano o someterse a tratamientos estéticos, pero también hay hombres que deciden mejorar a través de estas técnicas. Entre los retoques masculinos también los del rostro son los más demandados en la actualidad. Actores y cantantes que ya han pasado la barrera de los 50 años como Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Julio Iglesias o Michael Douglas han intentado rejuvenecer a través de las técnicas más innovadoras. En España uno de los más fieles defensores de la cirugía estética es Mario Vaquerizo, que reconoce las intervenciones a las que se ha sometido y las luce con orgullo. Entre las mujeres españolas que más han recurrido a los retoques estéticos y que se someten a los tratamientos más innovadores están Isabel Preysler, la reina Letizia, Elsa Pataky, Eugenia Martínez de Irujo o Lara Dibildos.