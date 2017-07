Brigitte le hace sombra a Rihanna

La primera dama francesa ha sido la encargada de recibir a Rihanna a las puertas del Elíseo, donde tuvieron una reunión para hablar de las labores humanitarias que realiza la cantante. Ambas han llamado la atención por el look elegido para la ocasión. La cantante, fiel a su estilo de ir arreglada pero informal, se decantó por Dior, uno de sus diseñadores preferidos. Lució un traje de chaqueta compuesto por un pantalón y una chaqueta oversizes. Brigitte optó por un conjunto que ha repetido en numerosas ocasiones. Un pantalón vaquero pitillo con una chaqueta blanca con los que marca su silueta y unos zapatos de tacón en color azul. Así consiguió hacer sombra a una de las artistas más seguidas a la hora de vestir. Durante su encuentro hablaron de moda y estuvieron de acuerdo en que el traje de la mujer para la ir a la oficina se ha reinventado con nuevos tejidos, llamativos colores y estampados atrevidos.

Si por algo se caracteriza Brigitte Macron desde que se convirtió en primera dama francesa es por mantener su anterior estilo. Siempre se decanta por prendas casual y al mismo tiempo formales, pero sobre todo apuesta por ropa que le resulte cómoda. Además no le importa repetir prendas en un margen corto de tiempo. El mismo look que ha escogido para el encuentro con la de Barbados lo llevó cuando fue a votar junto a su marido. En cuanto a colores sus preferidos son el azul marino, el celeste, el negro, el gris y el blanco, tanto para las prendas como para los complementos. De blanco fue también durante la visita de Donald y Melania Trump a Francia. En esta ocasión la primera dama estadounidense deslumbró con un vestido rojo y la francesa no consiguió estar a la altura. Pero Brigitte demostró que es capaz de mimetizarse para cada ocasión y lució un vestido blanco en lugar de su habitual traje de chaqueta y pantalón pitillo. Con su nuevo cargo ha tenido que acostumbrarse a vestir vestidos tipo cóctel para los eventos más importantes.

Esa sencillez a la hora de vestir, de escoger complementos, de maquillarse y de peinarse es un fiel reflejo de su personalidad. Le gusta ir cómoda en su día a día. Se desplaza en bicicleta, considera que tiene que ir cómoda para hacer su trabajo y no con vestidos y zapatos imposibles que no le permitan desarrollar correctamente su labor, y le gusta estar a la sombra de su marido y no destacar sobre él por su vestimenta.