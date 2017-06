Brooklyn Beckham empieza la casa por el tejado

Qué habilidad tienen los Beckham para sacar provecho a todo lo que hacen. No hay más que ver la aventura empresarial en la que se ha embarcado el primogénito de la saga para darse cuenta de que los chicos de David y Victoria no dan puntada sin hilo. Brooklyn es un aficionado a la fotografía y, antes de marcharse a Nueva York para formarse como fotógrafo, ha decidido publicar un libro con sus primeras imágenes. What I see es el título de este libro que, a buen seguro, encontrará hueco en el mercado teen.