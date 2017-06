Bustamante: "Cuando el amor es de verdad, no hay un final"

Desde que se hizo público el distanciamiento entre Paula Echevarría y David Bustamante, el cantante no ha hecho ninguna aparición pública para hablar de su situación personal, a excepción de las dos veces que se ha parado ante los medios para exigirles respeto. Pero el cántabro ha acudido por primera vez a un plató de televisión y, aunque su intención era no pronunciarse sobre su actual relación y ceñirse sólo a la promoción de su último disco, las tablas de Risto Mejide como presentador del programa pusieron al cantante sobre las cuerdas y, a su pesar, se vio obligado a pronunciar sus primeras palabras sobre el amor. Con más silencios que otra cosa, Bustamante siguió el mismo guión que utilizó Paula en su día y no dijo ni sí ni no sobre la ruptura. "Si el amor es de verdad, no hay despedidas. Cambian las rutinas, pero no hay despedidas", dijo tajante cuando Risto le preguntó si crecer era aprender a despedirse. No fue ésta la única pregunta incómoda, ya que cuando le preguntaron que cómo vivía el amor, intentó echar balones fuera diciendo: "Con cariño, admiración, pasión y, cuando el amor es de verdad nunca hay un final". Las únicas palabras de amor de la noche fueron para su hija Daniella.