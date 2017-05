Cannes, el escaparate preferido de las modelos

Cannes se convierte estos días en el mejor escaparate para lucir palmito. Y, como de eso saben un rato las grandes modelos, no hay alfombra roja del festival que no cuente con alguna de las más espectaculares tops de las grandes pasarelas.

La cena que se ofreció el martes para conmemorar el 70 aniversario del festival francés puede servir de ejemplo, ya que contó entre otras, con nombres tan conocidos como Naomi Campbell (que lucía un espectacular modelo de Atelier Versace que terminaba la falda con un amplio faldón de plumas) o Jourdan Dunn (que se convirtió en la princesita de la noche con un diseño nude de Elie Saab).

Pero ese mismo día también fue el elegido por Irina Shayk para reabrir su agenda social tras su reciente maternidad y por Sara Sampaio, que fue la encargada de poner un toque de descaro a la alfombra roja, ya que la modelo portuguesa de Victoria's Secret escogió para la ocasión un vestido blanco de encaje que no dejaba lugar a la imaginación y mostraba abiertamente su ropa interior.

Irina sabía que su regreso no podía desapercibido y por eso quiso que coincidiera con Cannes, una alfombra roja en la que es habitual desde hace años. La modelo rusa ha dejado claro que la foto que subió a su cuenta de Instagram hace sólo unas semanas, en la que presumía de su figura tras su reciente maternidad tomando el sol en una piscina, no tiene ningún tipo de retoques. La pareja de Bradley Cooper acudió al estreno de la película Hikari con un ceñido diseño amarillo de Atelier Versace que dejaba todo el protagonismo al escote. Con este modelito, que seguro no ha sido escogido al azar, Irina viene a decir que ha recuperado el cuerpo de infarto que tenía antes del nacimiento de su hija y que está lista para subir de nuevo a las pasarelas.

Otro de los eventos que ha reunido estos días a numerosas modelos en una alfombra roja de Cannes ha sido el acto benéfico que organizó Naomi Campbell para recaudar fondos para los niños desfavorecidos, una cita que no quisieron perderse ni sus compañeras más veteranas, como Heidi Klum, ni las jóvenes que arrasan ahora sobre las pasarelas, como Kendall Jenner, Bella Hadid, Isabelli Fontana o Sara Sampaio.

Está claro que Cannes no es sólo una cita obligada para las estrellas del cine sino también para los grandes nombres de las pasarelas internacionales, que suelen ser las mejores perchas a la hora de promocionar los diseños más exclusivos.