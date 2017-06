Cara Delevingne echa un pulso desde su cuenta de Instagram a los terroristas islámicos

Que Cara Delevingne es una mujer de carácter está más que demostrado. Pero lo que acaba de hacer en su cuenta de Instagram está reservado sólo para las más valientes. La modelo británica está tan molesta con los atentados que han perpetrado en los últimos meses los terroristas de Isis en su país (tanto el de Manchester del día 22 de mayo como el de Londres del pasado fin de semana) que no le ha temblado el pulso a la hora de escribir un mensaje desafiante a los terroristas desde su cuenta de Instagram. "Querido Isis, déjame mostrarte algo..." empieza el texto que va acompañando la foto de un joven cargado de botellas de leche sobre una montaña de escombros en plena guerra mundial. "Si Adolf Hitler no pudo detener a los ingleses en su tarea de conseguir leche para tomar sus cereales, ¡a vosotros se os ha jodido toda esperanza! PD. Nosotros también acabaremos con ellos", termina su texto. No es el único mensaje que la carismática modelo y actriz ha lanzado a los terroristas desde sus redes sociales. A continuación, escribió la letra de una canción titulada Maybe it's because i'm a londoner (Quizá porque soy londinense) en la que presume de su condición de británica. "Quizás es porque soy londinense/que amo tanto a Londres/Quizás es porque soy londinense/que, vaya a donde vaya, siempre pienso en ella/Tengo una buena sensación dentro de mí/cuando camino de una punta a otra/Quizás es porque soy londinense/ que amo la ciudad de Londres", dice la canción.

La reacción de sus seguidores ha sido inmediata, ya que en sólo un día la imagen ha generado casi 6.000 comentarios y más de 990.000 me gusta, mientras la letra de la canción ha registrado unos 1.300 comentarios y 450.000 me gusta.