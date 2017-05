Cara Delevingne sorprende con un 'tatuaje' en la cabeza

Cara Delevingne ha sorprendido a todos con su último tatuaje. La ex modelo y actriz ha aprovechado su corte radical de pelo (se ha rapado la cabeza por exigencias del guión de su última película, en la que interpreta a una chica enferma) y ha aparecido en la gala MTV Movie Awards luciendo una figura geométrica justo encima de la nuca, aunque no se sabe si se tratará o no de un tatoo permanente. No sería de extrañar que la británica, siempre tan arriesgada, haya decidido inyectarse tinta no sólo en su cuerpo sino también en su cráneo.