Carey se toma un respiro tras el bochorno de Fin de Año

Después del bochornoso momento que vivió Mariah Carey en Times Square la pasada Nochevieja, donde su actuación fue criticada por miles de personas, la diva del pop ha decidido que ha llegado el momento de hacer un ligero paréntesis en su trayectoria profesional.

Su retirada no sólo será de los escenarios sino también de la vida pública, ya que ha anunciado que también se marchará de las redes sociales y que no concederá ningún tipo de entrevistas ni realizará apariciones públicas. "Veréis, chicos, me ha hecho polvo. Hubo gente que aprovechó la oportunidad para humillarme a mí y a aquellos que estaban emocionados por llegar al año nuevo conmigo. Quiero que todos sepan que llegué a la víspera a Nueva York en un buen estado de ánimo y quería celebrar este hermoso momento con el mundo", ha anunciado la cantante en las redes sociales.

Por su parte, su manager, que argumenta que todo se debió a un problema técnico y de sonido, explica que los proyectos que tenía pendientes Mariah siguen adelante, como la gira, que comenzará en primavera, o el biopic sobre su vida.