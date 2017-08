Carla Bruni estaba deseando dejar El Elíseo

Hace ya cinco años que dejó de ser primera dama francesa. Sin embargo no ha sido hasta ahora cuando Carla Bruni ha hablado sin tapujos en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair de lo que supuso para ella ocupar el Elíseo durante un lustro. "Aquellos años fueron apasionantes. Los recuerdo emocionada. Estar junto a mi esposo fue una aventura única, excepcional, algo maravilloso. Pero abandonar el El Elíseo, finalmente, fue un alivio", explica.

A pesar de que apoyó incondicionalmente a su marido, Nicolas Sarkozy, reconoce sincera que no echa nada de menos aquella etapa. "Estoy contenta de que mi hombre haya salido de aquella guerra. Nicolas en acción era algo maravilloso y fascinante. Al mismo tiempo, la guerra política sin cuartel, en el corazón del Elíseo, puede ser algo muy duro, cruel". Esta experiencia política hizo, dice, que su matrimonio se hiciera aún más sólido, y eso que cuando su romance saltó a la palestra fueron muchos los que no apostaban por la solidez de esta relación que causó una gran sorpresa en el país galo. "Nicolas ha sido el único hombre de mi vida. El resto, no hay comparación. Cuando nos conocimos, descubrí inmediatamente algo nuevo y apasionante. Nicolas despedía un magnetismo único. Con los años, ese magnetismo sigue intacto. Mi marido es una bomba. Encantador".

Mientras que el ex presidente francés continúa con su carrera en empresas privadas, Carla ha vuelto a retomar su pasión por la música y ambos viven volcados en Giulia, su hija de seis años.