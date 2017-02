Choque de estilos

El glamour y el estilo contra la provocación y el todo vale. Éste es el resultado del choque de alfombras rojas que ha tenido lugar este domingo. La batalla no era otra que la de los Bafta (los premios del cine británico) y los Grammy (los premios de la música), dos de las citas más esperadas para ver los mejores modelitos de grandes diseñadores en la antesala de los Oscar.

Los premios británicos tuvieron como protagonista a Emma Stone, y no sólo sobre el escenario. La actriz de La La Land escogió un Chanel de Alta Costura que la coronó como la reina de la noche. Se trataba de un vestido joya de dos piezas en tono negro y bordados en plata. El cuerpo, a modo de vestido midi, destacaba por su profundo escote y sus bordados florales, que se repetían también en el pantalón. Penélope Cruz fue otra de las estrellas más esperadas, aunque en su caso no posó en el photocall sino que entró a la gala por una puerta secundaria. En su caso, la madrileña optó por un vestido dorado de Versace que dejaba todo el protagonismo a las amplias mangas y el drapeado de su cintura. Los generosos escotes del Armani que lució Nicole Kidman y del Vuitton de Sophie Turner también fueron muy comentados, así como el vestido romántico de gasa celeste que escogió para la ocasión Ella Purnel. Aunque no sólo las actrices fueron las que acapararon todas las miradas, ya que la duquesa de Cambridge también tuvo su cuota de protagonismo. La esposa del príncipe Guillermo escogió para la ocasión un diseño de Alexander McQueen mucho más regio y recatado que el de las actrices, de escote de barco y aires románticos.

Al otro lado del charco, la música celebró su gran noche con una alfombra roja mucho más alocada. Basta con recordar los diseños que escogieron para la ocasión Lady Gaga o Rihanna para comprender que en esta red carpet hay sitio para casi todo. Gaga optó por un look rockero compuesto por minifalda de cuero y una compleja chaqueta a juego que dejaba parte de sus pechos y la barriga al descubierto. Rihanna, por su parte, optó por una falda XXL de Armani y un cropped top de pailletes en tono naranja que dejaba toda su espalda al descubierto. El ajustado vestido dorado de crochet de Demi Lobato tampoco pasó desapercibido, ni el Tom Ford que lució Katty Perry, con cuerpode pailletes y falda de plumas. Solange también se vio venir con un diseño plisado de Gucci en un llamativo dorado en el que resaltaba, sobre todo, el volante de una de sus mangas. Joy Villa se hizo notar con un vestido en el que se leía una frase de apoyo a Trump y Cee Lo Green optó por maquillar su cara totalmente de dorado, lo que le hacía parecer un androide.