Claire Foy "no se sorprende" de la brecha salarial

La actriz británica Claire Foy admite sentirse ligeramente incómoda por la polémica sobre la diferencia salarial entre los actores de la serie de Netflix The Crown, pero aseguró que no se sorprendió por el impacto de la noticia. "Me sorprende porque estoy en el centro de la polémica y eso siempre me parece extraño", asegura la actriz. Pero Foy declaró que entiende que los fans se sorprendan por la diferencia salarial. "Es un drama en cuyo centro se encuentra una mujer. No me sorprende que la gente lo viera como algo raro", señala Foy, que ha cobrado en The Crown menos como Isabel II, eje de la historia, que el actor Matt Smith, como Felipe de Edimburgo. Foy se consuela con que en la próxima temporada su sucesora en la serie, Olivia Colman cobrará más que el futuro duque, aún por confirmar.