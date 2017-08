Cocina de productos básicos con un extra de originalidad

"En Cocinamos Contigo nos siguen porque es un programa real. Si alguna vez pasa algo malo, no cortamos, lo mostramos. Todo lo de la cocina se salva, hay muy pocas cosas que no se puedan solucionar. La gente se siente identificada con nosotros, no engañamos a nadie. Cocinamos Contigo es sabiduría popular". Así define el cocinero Sergio Fernández su programa de Canal Cocina (en septiembre se emitirá de lunes a viernes a las 11.00, 14.00 y 22.30 horas y los fines de semana a las 12.00 y a las 21.00 horas), en el que muestra su pasión por su trabajo reinterpretando las recetas de sus seguidores mientras viaja por toda España. "Es fácil hacer las recetas que me mandan los espectadores. No corrijo nada. En ocasiones les doy algo de sentido común a según qué cosas, pero son pequeños matices. Doy el punto de cocinero. Todas las recetas me llaman la atención. Incluso las reproduzco en casa", cuenta el cocinero madrileño sobre las recetas que realiza, a las que aporta un toque de originalidad. "Utilizar ingredientes y tunearlos me encanta. Por ejemplo coger un pescado y hacer perrito caliente de pescado". Lo que más le gusta de su programa es que "hacemos muchas cosas con poco dinero. Gran parte de las ideas vienen de lo clásico, de lo humilde y no de la alta cocina".

Al preguntarle por cómo llegó al mundo de la cocina, Sergio cuenta que es algo que siempre le ha apasionado y lo tenía claro desde pequeño. Formado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, este cocinero cuenta con una larga y extensa trayectoria. Ha participado en numerosas demostraciones, ferias y jornadas gastronómicas en ciudades de todo el mundo, ha impartido conferencias, ha formado parte de jurados importantes y ejerce como profesor de cocina. Para él todo el que se dedique a esto tiene que sentir esa pasión. "Te tiene que apasionar la cocina. Si eres dentista te tienen que apasionar los dientes, si eres periodista te tiene que apasionar la información. Y a mí me mola la comida. Un trozo de pepino, un trozo de tomate… Me encanta. Admiro a quien le gusta lo que hace. El cocinero Antxón, a sus ochenta años, me dijo: "Cocinero se es toda la vida" y esa frase me marcó". Lo importante a la hora de elaborar sus platos es "que las cosas estén bien de punto. Que no sean caras pero que estén buenas. Me gustan los productos básicos. Que un producto sea bueno facilita el trabajo al cocinero. Cuanto mejor sea un producto menos tiene que aportar el cocinero. El chef es un acompañante del producto", asegura. Sergio tiene claro que los productos básicos consiguen dar un toque de calidad a los platos. "Para mí los productos básicos son el aceite de oliva y cosas muy nuestras. Por ejemplo un buen tomate con una buena sal se convierte en un plato que está muy rico".