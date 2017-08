Comer en platos muy peculiares

Sustituir los platos por otro tipo de soportes para servir la comida está de moda en la cocina de vanguardia. El problema es que en ocasiones el resultado es tan esperpéntico que el menú no resulta apetecible. El último en hacerlo ha sido el chef alemán Peter Maria Schnurr en su restaurante Falco, poseedor de dos estrellas Michelin. Ha llevado su creatividad al extremo presentando uno de sus postres en una chancla y el resultado no ha gustado a los responsables de la guía que entrega la prestigiosa distinción gastronómica. "Basta ya" fue el mensaje que los de Michelin publicaron en sus redes sociales junto a una imagen del plato en cuestión mostrando su desaprobación por el hecho de que los comensales tengan que pagar once euros por una presentación tan vulgar.

A raíz de esto han sido muchos los usuarios de las redes sociales que han compartido imágenes de los platos más extraños que les han servido. En Instagram existe un perfil llamado We Want Plates que se dedica a recopilar este tipo de fotografías en las que se puede ver de todo. Hay algunas propuestas divertidas como la de servir la comida sobre unas raquetas de tenis o en una noria, dedicando cada uno de sus compartimentos a una fritura. Para algunos también sirve como plato una tabla de skate o el recipiente en el que comen las mascotas. Otros son demasiado extraños, como el hecho de servir un zumo de naranja dando más importancia al exprimidor que a la bebida, o unas gambas a la plancha dentro de una plancha antigua. La chancla del chef alemán no es el único zapato que se sirve sobre la mesa. En numerosos locales utilizan zapatillas deportivas en las que introducen la comida o la bebida de los clientes. La creatividad en la cocina cada vez está más de moda y todos los chefs coinciden en la importancia de presentar un plato de forma diferente. Pero en ocasiones el hecho de innovar se va de las manos y la que podría ser la receta más deliciosa del mundo no entra por los ojos.