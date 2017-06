Coronado habla por primera vez de su infarto

José Coronado ha hablado por primera vez del infarto que sufrió a mediados de abril. El actor se siente "un privilegiado" por poder contar ahora aquel episodio, aunque tiene claro que fue "un aviso". "Me siento un privilegiado de que me hayan dado este aviso y no me haya ido al otro barrio", ha subrayado en la presentación de su último trabajo, Gigantes, una serie de Movistar dirigida por Enrique Urbizu.

Lo que no tiene del todo claro es si a partir de ese susto comenzará a tomarse el trabajo de forma más relajada, ya que, según matiza, a él no le provoca estrés sino más bien le "da vida".

"No sé estar sentado, tengo que estar donde me gusta", ha declarado el actor, que ha calificado como "una suerte" la llamada que recibió para integrarse en el reparto de esta nueva serie, a la que llega, eso sí, con mejores hábitos de vida, ya que hace más deporte y ha dejado de fumar.