Cristina Pedroche se desnuda en las redes durante sus vacaciones en Japón

Cristina Pedroche ha sido la última famosa en desnudarse en las redes sociales. Tras el sexy despertar de Blanca Suárez en Shangay, ahora le ha tocado el turno de enseñar sus encantos, también al mundo oriental, a la colaboradora del programa Zapeando de La Sexta.

Pedroche está de vacaciones en Japón y, tan encantada está de su cultura y sus gentes, que no ha dudado en mostrarse completamente desnuda ante una ventana frente a la ciudad de Tokio. "In love... in and with Tokyo", ha escrito en Instagram junto a una imagen que ha superado los 50.000 'me gusta' y el centenar de comentarios en las primeras horas.

Degustando un plato de soba y alabando las exquisiteces de la gastronomía nipona, Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, parece que están disfrutando, y mucho, de su visita a la capital y a otras exóticas ciudades de Japón.