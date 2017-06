Critican a Benetton por una campaña sexista

La publicidad de Benetton vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez, según parece, no se trata de una campaña polémica sino de una foto publicada en las redes sociales con un comentario que muchos han considerado fuera de tono. "Sorry ladies. Girls not allowed" (Lo sentimos mujeres. No se admiten chicas), se puede leer en Instagram acompañando una foto en la que sólo aparecen tres niños con coloridas camisetas de la temporada estival de la firma. Ante el aluvión de críticas que ha recibido este comentario, la firma se ha visto obligada a pedir diculpas públicamente. "Sentimos mucho que el mensaje se haya malinterpretado. Sólo queríamos ser traviesos y pedimos perdón por haber ofendido a alguien involuntariamente. Desde luego no queríamos ser sexistas. De hecho, estamos orgullosos de haber promovido siempre la igualdad de género y creemos firmemente que es necesario para construir un mundo mejor", se disculpan.