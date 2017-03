Custom&Chic, el sueño de las nuevas Cenicientas

Si Cenicienta hubiera dado con ellas, seguramente no habría perdido su zapato de cristal después del baile. Isabel Silvela y Macarena González Carretero son dos empresarias gaditanas que, sin tener ninguna vinculación previa con el mundo de la moda, han conseguido que firmas tan destacadas como Juan Duyos o Ion Fiz confíen en sus zapatos personalizados de alta costura a la hora de presentar sus colecciones en pasarelas tan conocidas como la Mercedes Benz Fashion Week Madrid o la Fashion Week de París.

Isabel y Macarena son las responsables de Custom&Chic, una empresa con sede en El Puerto de Santa María que nació cuando la crisis aún estaba dando grandes coletazos. "Mi padre y Macarena fueron los que se embarcaron primero en este proyecto y yo me incorporé un poco más tarde. Cuando lo expusieron en Elda, el sector se llevó las manos a la cabeza. No veían futuro a un proyecto en el que cada par de zapatos era diferente al anterior y se trabajaba de forma artesanal y con productos de primera calidad. Es más, llegaron a decirles que si lo conseguían, volvieran a contarlo", recuerda Isabel Silvela a la vez que explica que cada cliente puede personalizar su calzado eligiendo no sólo el color o el material sino también el tipo de tacón y los detalles.

Pese a que su idea fue tildada de "locura", las empresarias gaditanas estaban tan convencidas de que este calzado de lujo podría tener un hueco en el mundo de la moda que no sólo no tiraron la toalla sino que comenzaron a dar forma y ampliar su idea original como si de un puzzle se tratara y en 2013 dieron sus primeros pasos en una sencilla página web. "Hemos ido aprendiendo a base de tortas pero nunca nos ha faltado la ilusión; hemos trabajado a destajo", explica Isabel.

La posibilidad de que el cliente fuera el diseñador de su propio calzado llamó pronto la atención del modisto vasco Ion Fiz, que fue el primero que en contar con los diseños de Custom&Chic sobre una pasarela. Con él desfilaron en dos ocasiones en la MBFWM y una vez en la Fashion Week de París. "Los diseñadores ven en nuestro producto la posibilidad de terminar un look perfecto. Ellos dan una vuelca de tuerca a nuestro producto y proponen nuevos patrones y nuevos modelos que no hacen sino añadir nuevas combinaciones al catálogo de Custom&Chic", dice Isabel.

Tras Ion Fiz, otros diseñadores como Marcos Luengo o Juan Duyos también han confiado en estas jóvenes empresarias para calzar a sus modelos en su cita con la MBFWM. Con Duyos, la firma portuense ha confeccionado este año zapatos para modelos de la talla de Nieves Álvarez o Judit Mascó y, ha visto orgullosa cómo el diseñador madrileño se hacía con el premio a la mejor colección de la MBFWM.

Para Isabel, lo que distingue a su firma es que "siempre busca la perfección". "Estamos tan seguras de nuestro producto que ofrecemos dos años de garantía, algo que no puedes encontrar en ninguna otra firma de calzados. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna devolución", dice orgullosa. Y destaca que para que este grado de satisfacción del cliente sea posible es imprescindible la labor que realiza en Elda la directora de producción de la firma, Conchi Serrano.

Los próximos proyectos de moda de Custom&Chic tienen a la novia como protagonista ya que la firma está hilvanando una colaboración para la Bridal Week de Barcelona y otra para la Atelier Couture de Madrid.