DIOR, 70años del genio

Sus diseños hicieron que Francia despertara de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial sustituyendo las recias telas militares y los tonos grises por vestidos que nadaban en metros de tela y que dotaban a la mujer de una feminidad absoluta con cinturas ajustadísimas. Christian Dior ha sido, es y será uno de los grandes referentes de la alta costura parisina. La Maison cumple 70 años y, para celebrarlo, la casa en la que el diseñador pasó su infancia, desde hace 20 años convertida en el museo que lleva su nombre, abre las puertas de una exposición que se adentra en los orígenes del genio del 'New Look': Dior y Granville: la fuente de la leyenda. No hay mejor sitio que 'Les Rhumbs', esa mansión de Normandía con aires ingleses que mira al Atlántico desde un acantilado, para adentrarse en los primeros años del genio. Fue en ella donde Christian Dior comenzó a forjar su sueño de alta costura, como así lo reconoció el modisto en sus memorias cuando escribió: "¿Qué puedo decir? Mi vida y mi estilo deben prácticamente todo a su situación y a su arquitectura". Precisamente por lo que supuso para él su vida en Normandía, la exposición se presenta como un diálogo entre Les Rhums y los diseños de su Maison de moda en un recorrido histórico y estilístico. En la muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de septiembre, se podrán ver algunos de los diseños más emblemáticos de Dior, que estarán acompañados por fotos familiares del modista y algunos objetos personales. Así, al echar un vistazo a la planta baja de la vivienda se conocen algunos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, al pasar por el vestíbulo, de marcada influencia japonesa, se puede enteder el exotismo del diseñador mientras su carácter emprendedor se empieza a dibujar sobre el escritorio de su padre. En la primera planta del edificio la exposición dedica una habitación a cada miembro de su familia, prestando especial atención a la figura de su madre, Magdaleine, una señora de porte elegante y distinguido que siempre fue para él una fuente de inspiración. En la última planta del museo se termina de hilvanar el mito, ya que incorpora los diseños que han ido aportando algunos de sus sucesores dentro de la marca.

Y es que la aportación que hizo Christian Dior a su firma fue tan fructífera como corta. Fue en 1947 cuando abrió su primer salón en París, si bien el éxito fue tal que al año siguiente fue recibido con los brazos abiertos en la sucursal neoyorquina. Sólo una década más tarde, Christian Dior se marchó de forma repentina tras sufrir un ataque al corazón, aunque en esos 10 años logró que su firma se extendiera por el mundo con 24 salones.

Yves Saint Lauren, primero, y Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galiano, Raf Simons y María Grazia Chiuri, después, han sido los encargados de seguir manteniendo su sello a lo largo de estos 70 años de historia.