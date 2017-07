Dani Alves también dice sí

Lo que están dando de sí las bodas de los futbolistas este verano. Parece que todos se han puesto de acuerdo para pasar por el altar una vez terminada la temporada liguera y antes del inicio de la próxima competición. El último que se ha sumado a esta moda (de la que han dado buena cuenta en los últimos meses desde Griezmann hasta Morata, Lucas Vázquez, Bartra, Mario Suárez, Messi, Víctor Valdés o José Antonio Reyes) ha sido el brasileño Dani Alves, que acaba de dar el sí quiero a Joana Sanz en una boda secreta en la playa de Formentera, a la que sólo asistieron sus más allegados.

No es la primera vez que esta pareja hace un intercambio de anillos, ya que el año pasado ambos celebraron una particular ceremonia a orillas del Sena que, aunque no tenía validez jurídica, tanto el futbolista como su chica la consideraron como su boda. Ahora parece que ésta es la definitiva, aunque los preparativos los han organizado con tal hermetismo que apenas se conocen datos sobre el enlace. Lo único que se sabe, gracias a las fotos que Joana ha colgado en su Instagram, es que tanto el novio como los invitados iban de blanco y que la novia lucía un romántico vestido de Rosa Clará.