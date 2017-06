Daniella, una princesa el día de su Comunión

Daniella no podía estar más guapa, ni sus padres más contentos y orgullosos. La hija de David Bustamante y Paula Echevarría recibió ayer la Primera Comunión en la iglesia Santa María de los Ángeles, en San Vicente de la Barquera (Cantabria), localidad natal del feliz papá. El mismo templo en el que la Daniella fue bautizada en septiembre de 2008, cuando tenía mes y medio.

Rodeada de familiares y amigos, la pequeña, de ocho años, se convirtió en princesa por un día vestida con un sencillo traje de Rosa Clará First, marca de Comunión de la diseñadora, una de las preferidas de Paula. La mamá también iba muy elegante y primaveral con un original vestido asimétrico, de manga larga por un lado y hombro al descubierto por otro, de escote corazón . De fondo rosa y estampado de flores, con zapatos a juego y una diadema en el pelo, que llevaba suelto y liso, con el mismo estampado. Bustamante, por su parte, optó por traje azul marino con chaleco y corbata combinada con motivos blancos.

Antes de recibir el sacramento, poco más de las once de la mañana, la familia posó muy amable a las puertas de la iglesia, aunque no hicieron declaraciones. Daniella, muy sonriente, no mostró nervios en ningún momento, eso sí no soltó la mano a su madre. Tras la ceremonia, oficiada por el párroco Florentino Hoyos y en la que Bustamante interpretó el Ave María -le había prometido a su hija que cantaría para ella-, los invitados se dirigieron al restaurante Annua, de dos estrellas Michelin, donde se celebró un almuerzo. Muy comentado fue el beso que Paula le dio a David a la salida del templo y frente a las cámaras, así como los múltiples gestos de complicidad entre ambos. ¿Habrá servido el gran día de Daniella para unir de nuevo a sus padres?