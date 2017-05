Daniella, la única que une a Paula y David

Que las cosas andan mal en casa de los Bustamante-Echevarría es algo que ya nadie discute, aunque lo cierto es que tanto Paula como David serían capaz de cualquier cosa por su hija Daniella. La niña parece que es la única capaz de acercar posturas entre sus progenitores y así se ha visto una vez más en las redes sociales, donde Paula no ha pasado por alto la foto que ha colgado David en Instagram, en la que la pequeña se encuentra rodeada de naturaleza. La actriz no sólo se ha conformado con dar un 'me gusta' a la foto, como ha hecho en más de una ocasión con las fotos del cantante desde que surgió la polémica de su separación, sino que esta vez ha comentado la imagen llenando su comentario de emoticonos enamorados y corazones.

Cada vez parece más claro que ambos están esperando a que la niña celebre su primera comunión, que ahora aseguran que se celebrará a principios de junio en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, para emitir un comunicado conjunto en el que anuncien su separación definitiva.