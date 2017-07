David Beckham desvela los secretos de belleza de su día a día

Hace cuatro años que colgó las botas pero su elegancia y su atractivo hacen que continúe siendo un icono de estilo y que no caiga en el olvido. David Beckham ha visitado Madrid como embajador de Biotherm Homme. El deportista es imagen de uno de los productos para el cuidado de la piel de la firma, Aquapower, que vende más de dos unidades por minuto. Contar con el marido de Victoria Beckham como imagen publicitaria es algo que muchas firmas desean. Un simple corte de pelo, su forma de vestir vaqueros o utilizar gorros de lana se han convertido en tendencia a lo largo de estos años. En redes sociales cuenta con cincuenta y cuatro millones de seguidores en Facebook y treinta y ocho millones en Instagram. Cuando se unió a esta última hace tan solo dos años consiguió en dos días el récord de cuatro millones de seguidores. Es el cuarto futbolista con más seguidores del mundo, solo superado por Cristiano, Neymar o Messi, pero con la particularidad de que, de los cuatro, es el único que ya está retirado.

Para David esa influencia que ejerce en sus seguidores es muy importante, por eso siempre intenta cuidarse y dar buena imagen. Durante el acto de Biotherm contó que en su ritual de belleza diario es fundamental el cuidado de la piel. "Es algo que siempre he tenido en cuenta, no como una obligación, pero creo que es una parte importante de mi vida. He sido deportista durante los últimos veintidós años y siempre jugando al aire libre, en diferentes países con diferentes climas, estuviera lloviendo, con frío, sin frío… Por eso desde que era joven me di cuenta de que tenía que cuidar mi piel. Es muy importante que los hombres cuiden de su piel de distintas maneras. Tenemos la piel más grasa que las mujeres, por eso es importante que los hombres nos la cuidemos". El ex futbolista aprovechó para aconsejar a otros hombres sobre los cuidados estéticos. "Creo que es importante tener tus propias preferencias. Tanto si te proteges la piel como si no lo haces, es bueno probar siempre cosas nuevas. Para hombres que no cuidan su piel o que les da algo de vergüenza hacerlo, les diría que simplemente lo probaran. Creo que el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado… y los hombres se cuidan mucho más a sí mismos. Creo que es una parte importante", aseguró.

De David Beckham siempre ha destacado su lado familiar. Junto a Victoria Beckham ha formado una familia muy unida y siempre que pueden viajan juntos para no estar demasiado tiempo separados por sus compromisos profesionales. "Tengo cuatro hijos maravillosos. Una mujer que es muy activa, que trabaja mucho y que, obviamente, es una madre maravillosa también. Así que lo importante es el trabajo en equipo. Nuestra prioridad siempre serán nuestros hijos, pero a la vez somos padres trabajadores y grandes profesionales. Así que creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios sueños en diferentes sentidos. Siempre los hemos tenido como marido y mujer y obviamente también como madre y padre", contó. La familia residió en Madrid durante un tiempo mientras el jugó en el equipo blanco, una etapa de la que solo guarda buenos recuerdos. "El hecho de que uno de nuestros hijos naciera aquí… Y él aún piensa que es español. De hecho, cuando jugaba al fútbol nos decía "Puedo elegir entre jugar con España o jugar con Inglaterra". Eso era antes de que dejara de jugar al fútbol, cuando todavía era muy pequeño. Pero yo solo tengo buenos recuerdos de haber vivido aquí. Haber jugado para el Real Madrid, que ese es el sueño de cualquier futbolista, hacerlo ante su afición, en ese estadio… y haber sido capaz de hacerlo durante cuatro años. Fue un gran momento de mi carrera".