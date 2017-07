David Delfín y su legado

Si tuvieran 20 años se definirían algo así como Delfiners. Han sido y siguen siendo los mayores seguidores y amigos del diseñador David Delfín. Lo demostraron poco antes de su muerte cuando llevaron al malagueño de pícnic para celebrar la llegada de la primavera y cuando acudieron al brunch que éste celebró en el Ritz para festejar su mejoría. Han estado en los grandes momentos del creador y por eso la noche del pasado miércoles no podían faltar en la entrega del Premio Nacional del Diseño de Moda que el Ministerio de Cultura le entregó de forma póstuma a la madre del diseñador, un acto en el que también estuvieron presentes otros grandes de la moda española, desde Ángel Schesser hasta Modesto Lomba pasando por Ana Locking, Roberto Torretta o Elena Benarroch.

Cuando a finales de 2016 le comunicaron que había ganado este premio, Delfín ya dijo que seguramente su enfermedad le impediría acudir a recoger el galardón, sin esperar que su despedida le llegaría de forma repentina a principios de junio. Pero ni Bibiana, ni Pelayo, ni Alaska y Mario Vaquerizo, ni Topacio, ni Rossy de Palma... quisieron dejar solos a los familiares y a la pareja del diseñador en un día tan especial. Y, ataviados con sus mejores galas -muchos con ropa del homenajeado- ocuparon las primeras filas del acto.

Los amigos de David han seguido demostrándole su aprecio después de su muerte y han arropado a su pareja, Pablo Sáez, para no dejarlo solo en los momentos más difíciles. Ni a él, ni al viudo de Bimba Bosé, otra inseparable de esta pandilla de 'Delfiners'. Seguramente como agradecimiento, después de la entrega del premio Pablo colgó en su Instagram una foto junto a los otros amores de Delfín, el influencer Pelayo Díaz y el ex de Bimba, Gorka Postigo. El texto que acompañaba a la imagen era, simplemente, un homenaje al diseñador en el que seguramente habría sido uno de los días más brillantes de su carrera: "Por tí". La foto obtuvo pronto respuesta en redes sociales. Como el comentario que hizo Bibiana: "Porque no hay mayor reconocimiento que el amor. Tres personas vitales a quienes amo, juntos rindiendo homenaje al amor, al amigo, celebrando su obra, su premio. Tres amores, qué puede hablar mejor de cualquier ser humano que su capacidad de amar".