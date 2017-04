David habla por primera vez de su relacióncon Paula

David Bustamante por fin ha hablado de la difícil situación por la que está atravesando su matrimonio con Paula Echevarría. Tras el acoso mediático que ha soportado desde que los rumores de ruptura salieron a la luz el pasado lunes, el cantante ha decidido dar una breve explicación sobre lo que está sucediendo en su matrimonio. "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", dijo el cantante a un reportero de Sálvame que lo esperaba en la puerta de su casa de San Vicente de la Barquera, donde Bustamante está pasando unos días de descanso junto a la pequeña Daniella.

David también expresó su malestar por los comentarios que se han publicado en los últimos días sobre su estilo de vida. "Estais dibujando a una persona que es feo, no me lo merezco", dijo dolido.

Con estas escuetas declaraciones el cantante se ha expresado en la misma línea que lo hizo su esposa en la masiva rueda de prensa que ofreció a mediados de la pasada semana durante la presentación de un perfume. Entonces, Paula Echevarría reconoció que en su casa "están pasando cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto". "El tiempo dirá", dijo a la vez que dejaba claro: "quiero muchísimo a David y él me quiere muchísimo a mí". Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Paula ha decidido alejarse unos días de Madrid, donde suele estar acompañada por un nutrido grupo de periodistas cada vez que sale a la calle. La actriz se ha marchado a su Asturias natal buscando tranquilidad, tal y como ha reflejado en sus redes sociales con una foto del primer cartel del Principado: "Como te echaba de menos#AsturiasPatriaQuerida#Paraíso Natural", comentó la actriz.