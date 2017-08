'Do It Yourself': más que una moda

El DIY ha llegado para quedarse. Las siglas Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo) representan ya a toda una comunidad de amantes de las manualidades, el bricolaje e, incluso, de las reparaciones caseras. Marcar estilo con un bolso o unos shorts personalizados es tan solo una de las infinitas posibilidades que ofrece el DIY.

Nacido como contracultura frente a la sociedad de lo hecho en serie,Do It Yourself se ha convertido en todo un estilo de vida. Sus seguidores más comprometidos buscan crear por sí mismos lo que necesitan, para no depender de las fábricas y los grandes comercios, pero el DIY está al alcance de todos. Cualquiera puede animarse a probar un truco nuevo para 'tunear' unas sandalias o reciclar un embase convirtiéndolo en un original macetero DIY.

En España, este movimiento pisó fuerte tras la llegada de la crisis, enseñando a buscar soluciones creativas y accesibles para evitar gastos inecesarios. Cientos de webs y blogs de todo tipo publican ahora contenido DIY, por no hablar de los miles de tutoriales que ofrece YouTube para cualquier clase de proyecto. Otro de los grandes apoyos de la cultura 'Do It Yourself' se encuentra en la red social Pinterest, muy útil para buscar ideas o encontrar tableros de manualidades fotografiadas paso a paso y fáciles de aprender.

Entre las webs más conocidas están dare to DIY, ideasdiy, x4duros, especializada en decoración, o el blog Mis Manitas. Una corriente del DIY menos conocida pero aún más util es la que promueve la página iFixit, un foro que se centra en la publicación de tutoriales para arreglar cualquier objeto tecnológico, desde smartphones hasta Kindles, pasando por piezas de ordenador. Su lema: 'Ejercita tu derecho a reparar'.

No solo internet se hace eco de esta cultura de la creación. El movimiento maker, como se llama también al Do It Yourself, tiene sus propios Institutos y festivales, como la European Maker Week que se celebró en Sevilla este pasado año. Incluso la conocida cadena sueca Ikea ha lanzado una linea de muebles hackeables ante el éxito conseguido por la web IKEA Hackers, en la que los usuarios comparten formas de tunear o modificar artículos de la tienda.

Lo que está claro es que la moda es precisamente la corriente de moda en el Do It Yourself y quizá también la más accesible, pero no la única. Programas de la televisión míticos del bricolaje y las soluciones DIY, como Bricomanía o Decogarden, con más de veinte y diez años a sus espaldas, respectivamente, en antena, animan a los espectadores a ser parte activa en la renovación de sus casas, jardines, mobiliario,... con ideas originales y ecológicas.

Volviendo a la moda, nada mejor para marcar tendencia este verano que atreverse con una camiseta o unos accesorios Do It Yourself y, por qué no con un biquini o un top de crochet de lo más chic. La clave: dar rienda suelta a la creatividad. Este año más que nunca déjate atrapar por el espíritu DIY: práctico, facil, y más trendy que nunca.