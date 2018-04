El Duque y Jennifer López,¿nueva pareja?

Han pasado ocho años desde que Miguel Ángel Silvestre se despidió de El Duque, el personaje al que interpretó en Sin tetas no hay paraíso y que le abrió el camino a una exitosa carrera en el mundo de la interpretación. Primero triunfó en nuestro país y ahora lo hace en Estados Unidos. El actor acaba de estrenar su último proyecto junto a una de las cantantes más exitosas, Jennifer López. Miguel Ángel aparece en el videoclip de El Anillo, el nuevo tema de la artista estadounidense. El video se estrenó el pasado jueves en la gala de los premios Billboard, un evento en el que el actor estuvo presente dando muestra una vez más de la elegancia que le caracteriza. Fue él mismo el encargado de dar la noticia de este nuevo trabajo. A través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores su ilusión ante la posibilidad de trabajar con la diva del Bronx. "Qué ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de Jennifer López. Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la ví bailar y cantar Jenny from the block. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño!", son las palabras de admiración e ilusión que ha escrito Silvestre.

Este es un trabajo más para sumar a la lista de los proyectos en los que Miguel Ángel ha participado en los últimos años en Estados Unidos. Allí es conocido por su participación en la serie de Netflix Sense 8. Para comenzar a trabajar en esta ficción el actor tuvo que tomar la decisión de dejar su trabajo en Velvet, la serie de Antena 3 que protagonizaba junto a Paula Echevarría con la que estaba cosechando muchos éxitos, ya que ambos proyectos eran incompatibles. Decidió arriesgar y apostarlo todo al otro lado del charco. Una apuesta que le ha salido redonda.