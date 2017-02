Duyos y Marina Pérez, los mejores de la MBFWM

El nombre de Juan Duyos ha sonado con fuerza este año sobre la pasarela madrileña, y no sólo porque se haya rodeado de las mejores modelos españolas de las últimas décadas para presentar su última colección ni porque este año celebrara su 20 aniversario en la Mercedes Benz Fashion Week. El nombre de Duyos se hizo grande también después de que el modisto madrileño fuera el escogido por L'Oreal como el autor de la mejor colección que ha desfilado este año por la pasarela madrileña. Con ésta es la cuarta vez que los diseños de Duyos destacan por encima del resto (también el año pasado su colección fue la que recibió este galardón), aunque no por ello el madrileño se dejó de emocionar. En la entrega del premio quiso tener un detalle con los que no están, como Bimba Bosé, con sus amigos, como David Delfín, y con las modelos de siempre que hicieron posible que su desfile se convirtiera en una fiesta.

Precisamente una de las chicas que Duyos escogió para presentar su última colección también subió al escenario para recibir un premio. L'Oreal destacó a Marina Pérez como la mejor modelo de la presente edición de la MBMFW. En este caso no se trata de una joven promesa de la pasarela, sino del regreso esperado de una modelo internacional. Marina ya recibió este mismo galardón en 2003 y, desde entonces, ha sido imagen de grandes marcas internacionales, desde Jimmy Choo hasta Moschino, Giorgio Armani o Marc Jacobs. La madrileña dejó a un lado el mundo de la moda porque, según dijo, le "cogió manía a la profesión", aunque el pasado año decidió darle una segunda oportunidad que, como queda claro con este tipo de reconocimientos, no está defraudando ni a los diseñadores ni a sus compañeros de profesión.