El vestido-sandía, el nuevo reto viral

A veces son benéficos y a veces simplemente se realizan por diversión. En otras ocasiones resultan problemáticos porque miles de adolescentes se suman a acciones peligrosas fomentando malos hábitos o incluso haciéndose daños físicos. Durante todo el año llegan a las redes sociales retos que se convierten en virales y personas de todo el mundo se unen a ellos. El tiempo libre que ofrece el verano agudiza el ingenio, por eso es una época propicia para que surjan estas iniciativas. El último ha sido el Watermelon dress, que consiste en cortar un trozo de sandía, darle forma de vestido y jugando con la perspectiva hacerse una foto para que parezca que el pedazo de fruta está puesto sobre el cuerpo como si de un traje se tratase. El reto cuenta ya con miles de publicaciones en las que participan personas de todas las edades e incluso animales que hacen de modelos por un instante. Hay quien ha ido más allá y en lugar de con una sandía ha probado con otros alimentos como el melón o el limón. Este no es el único reto viral del verano 2017. En junio comenzó en Londres The floor is lava (El suelo es lava) y a día de hoy cuenta con más de cincuenta mil publicaciones en Instagram. La idea surge de una acción registrada por primera vez hace años en un libro de Roald Dahl. La actividad consiste en que cuando alguien grita "El suelo es lava" hay que correr para subirse sobre algo para no tocar el suelo. El desafío ha jugado malas pasadas provocando alguna que otra caída aparatosa que termina dando la vuelta al mundo.

Pionero en los retos virales del verano fue el Ice Bucket Challenge. En 2014 no hubo famoso que no se tirase encima el cubo de agua helada, un reto con el que consiguieron dar visibilidad a la ELA, una enfermedad degenerativa. Al año siguiente fue el turno de Don't Judge Challenge, es decir, el reto de no juzgar por la apariencia. Consistía en que personas jóvenes se hacía fotografías en las que acentuaban imperfecciones como el acné, el hecho de llevar gafas y otra serie de complejos para después hacerse una foto al natural con la intención de parecer más sexys. Este reto tuvo apoyo pero también recibió muchas críticas por volver a poner de moda los cánones de la belleza perfecta. En 2016 el verano tampoco estuvo exento de polémica debido a la acción viral llamada Boobluge, ya que muchos estaban de acuerdo en que se utilizaba a la mujer como objeto.