Elgort, el mago del 'backstage'

Ha sido uno de los fotógrafos que más y mejor ha sabido captar la esencia de la moda. Pero no la moda de los posados y las pasarelas, sino la del descaro y las formas incorrectas cuando las modelos saben que ya se han apagado los focos. Arthur Elgort fue de los primeros en desembarcar en las revistas de moda a finales de los 60, a las que aportó un toque de frescura con sus fotos de encuadre imperfecto. Primero conquistó con sus imágenes del ballet de Nueva York, que no buscaban captar el giro imposible ni la pose de las bailarinas, sino la estética descuidada que éstas mostraban entre bambalinas. Y ese encuadre gamberro fue justo lo que llamó la atención de las revistas de moda, que pronto empezaron a dejarle un sitio en sus portadas. Tras un breve paso por McCalls's, Vogue fue la primera que confió en su trabajo a principios de la década de los 70 y, desde entonces ha seguido manteniendo una relación estrecha con esta publicación. Fue en ella donde conoció a las grandes tops de los años 90, que son las que ahora protagonizan la exposición que se acaba de abrir en Londres sobre él.

En ésta se puede ver a una jovencísima Kate Moss bailando sobre una mesa en el Café Lipp de París. Tenía entonces 17 años y acababa de ser elegida por Calvin Klein como imagen de su último perfume. Elgort conectó rápido con ella porque, como él, también era díscola y discordante con el resto de modelos. Son muchas las fotos de Kate que ha incluido la galería londinense Atlas en la muestra sobre Arthur Elgort, en las que se recogen algunos de sus mejores momentos en el backstage. Aunque no es la única supermodelo que aparece en esta muestra, ya que según asegura el fotógrafo, la confianza que adquiría con ellas antes de los posados fue lo que les hizo mostrarse delante de la cámara sin ningún filtro. Se puede ver también a una joven Christy Turlington en Nueva Orleans asomando su cabeza por sobre el techo de un vehículo o chupándose los dedos mientras toma una hamburguesa con Naomi Campbell mientras esta última apura una cerveza.

Athur Elgort fue homenajeado por la profesión en 2011, cuando le concedieron el premio CFDA Board of Director después de sufrir una apoplejía. No obstante, ahora, a sus 76 años, seguramente considere que su mejor galardón no se encuentra en una vitrina sino en las exposiciones sobre su trabajo que se exponen en museos de todo el mundo.