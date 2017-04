Emma Stone responde al joven que la invitaba a su fiesta de graduación

Hace sólo unos días un joven de Arizona colgó un vídeo en YouTube en el que pedía a la actriz Emma Stone que le acompañara a su fiesta de graduación. Lo que en principio se trataba de una broma entre amigos terminó convirtiéndose en un elaborado vídeoclip en el que el joven de 17 años se metía en la piel de Ryan Gosling para reproducir con todo lujo de detalles el vídeo del atasco de La La Land, la película que le dio el Oscar a Stone el pasado mes de febrero.

El vídeo se convirtió pronto en viral y no ha tardado mucho en conseguir la respuesta de la protagonista. A pesar de que no ha conseguido su propósito, Jacob Staudenmaier nunca olvidará el mensaje que recibió ayer firmado por la actriz: "Gracias por hacerme la mejor proposición que nunca he recibido. No puedo explicar el honor que ha sido y cuánto me he reído con este excelentemente preparado vídeo.

Estoy trabajando en Londres, pero espero que tengas un gran día de graduación y estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí. Gracias y P.D. Me recuerdas a Gosling en los ojos. Con cariño, Emma".

El chico, que ha tenido su cuota de protagonismo en destacados programas de la televisión americana por este vídeo, se muestra satisfecho con el resultado, independientemente de que el día de la fiesta no acuda del brazo de Stone, sino de una compañera de instituto.