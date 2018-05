Esplendor en aguas de Ibiza

La Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza ya está instalada en el calendario. Seis colecciones resort, para todo momento del año, han integrado la jornada de moda de esta segunda edición que ha tenido como marco este fin de semana el espectacular hotel Ushuaïa Tower ibicenco.

Charo Izquierdo, directora a su vez de la Fashion Week madrileña resaltaba este viernes la oportunidad de unir moda y música en una celebración que se convierte en portada de la temporada alta de la isla. La personalidad de Ibiza y de uno de sus complejos hoteleros más emblemáticos quedan subrayados en esta iniciativa, tal como apuntó Daniel Gómez Korf, director de Palladium Hotel Group y de este evento.

Este segundo año, que presenta un programa más completo además de tener como novedad a Custo Barcelona y 2ND LAB by The 2nd Skin Co, la pasarela vuelve a contar con los creadores Alvarno, Andrés Sardá y Jorge Vázquez, que ya estuvieron presentes el pasado año. Todos ellos nombres imprescindibles españoles en el panorama del diseño internacional y habituales de la pasarela MBFW madrileña, a los que se suma Melissa Odabash, firma de ropa de baño con sede en Londres y con presencia en 49 países. En los desfiles se muestran en exclusiva las nuevas colecciones de 2019, donde son protagonistas prendas muy femeninas, de estilo fresco, relajado y alegre, con notas de color y atractivos estampados, pensadas para disfrutar junto al mar o en viajes llenos de acción.

Abrieron la pasarela de Ibiza los trajes de baño de la estadounidense Melissa Odabash y sus reminiscencias de los años 60, con predominio de dorados y blancos, y diseños geométricos.

La firma madrileña 2ND LAB centraba su colección resort en tonos verdes estampados, como eje en otras tonalidades como el rosa empolvado o el blanco roto, con tejidos en jacquard, neopreno o paillette.

Custo Barcelona presentaba una completa selección con el dorado de tono predominante en sus contrastes de colores y materiales (siempre fascinante en sus tornasolados), en vestidos maxi y mini. Una colección con todo el carácter del diseñador catalán, que hace unos días la nueva cita de moda de Lanzarote.

Day to nightera el nombre de la propuesta de la firma Andrés Sardá, con estilo marinero, tonos azules y detalles rojos para la ropa de baño y complementos como capas, túnicas o kimonos.

El diseñador coruñés Jorge Vázquez se inspira en una mujer aventurera que nunca renuncia a su feminidad y en el Sáhara para sus prendas atemporales, con colores neutros y diseños también en cálidos naranjas y granates.

Entre los invitados a la joven pasarela estaban Raquel Sánchez Silva, Cary Lapique o la influencer Dulceida. Cerró la noche ibicenca Alvarno (Arnaud Maillard y Álvaro Castejón), que siguen confirmando un estilo que une la luz de Madrid y el estilo de París, un espíritu de fiesta sofisticado. Romanticismo con toques futuristas impregnan su colección resort 2019, con azules y blancos como hilos conductores, apelando a la fiesta, uno de los rasgos de Ibiza que ya ha abierto así su puerta a su animado verano.