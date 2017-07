Eugenia Martínez de Irujo no puede esconder su sonrisa. Está feliz junto al empresario Narcís Rebollo, con el que se le ve cada día más cómplice. La duquesa de Montoro ha acudido junto a un nutrido grupo de famosos al concierto que ofreció Sting en el Palacio Real de Madrid y sus declaraciones fueron de lo más sorprendentes: "Me veis sonreír desde hace tiempo. Estoy feliz, se me nota un huevo", dijo.