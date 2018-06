Eugenia de York prepara la segunda boda del año en Windsor

Eugenia de York tomará el relevo a Meghan Markle como novia del Reino Unido el próximo otoño. La cuenta atrás para la próxima boda de la familia real inglesa está en marcha y los preparativos ya han comenzado de cara al próximo 12 de octubre, fecha en la que Windsor volverá a engalanarse para otra boda real... aunque de menor calado social. La hija pequeña del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, de 28 años, inicia ahora su último verano como soltera antes de dar el 'sí quiero' a Jack Brooksbank, su novio desde hace más de ocho años.

Hasta ahora todo el protagonismo se había concentrado en torno a los duques de Sussex y no habían trascendido detalles del enlace de Eugenia y Jack. Sin embargo, en los próximos meses se repetirán las quinielas en torno al vestido, la tiara y todo lo referente a una ceremonia que volverá a reunir a los Windsor. La presencia de Sarah Ferguson en la boda de Enrique y Meghan el pasado 19 de mayo es otro adelanto de lo que se vivirá en octubre, ya que hay que recordar que en torno a la madre de Eugenia tuvieron lugar varios escándalos que la separaron de la familia real británica, no así de su ex marido, el príncipe Andrés, con el que siempre ha mantenido una buena relación.

Los duques de Sussex incluyeron a Sarah Ferguson entre sus invitados, algo que no hicieron en 2011 los duques de Cambridge, lo que ha venido a escenificar una primera toma de contacto de lo que ocurrirá cuando regrese a la capilla de San Jorge del castillo de Windsor con el protagonismo que implica ser la madre de la novia.

La también nieta de Isabel II, novena en la línea sucesoria al trono, que la semana pasada estuvo en una de las tradicionales fiestas en estas fechas en los jardines de Buckingham, esta vez en representación de su abuelo, el duque de Edimburgo, se comprometió con Jack Brooksbank en enero. Hace un mes, Jack se mudó a Ivy Cottage, vivienda en la que reside Eugenia en terrenos del palacio de Kensington, y en primera fila estuvieron viviendo la boda de Enrique y Meghan, tomando nota de lo que ellos mismos vivirán en unos meses. Muy comentado fue su atuendo, más discreto y sesentero que de costumbre, con lo dada a las estridencias que es la hija pequeña de Fergie.