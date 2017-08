Eva y Cayetano confirman que van a ser padres

Eva González y Cayetano Rivera utilizaron ayer sus respectivas cuentas de Instagram para confirmar la que sin duda es una de las grandes noticias del verano. El torero y la presentadora anunciaron a sus seguidores que en 2018 serán padres. "Queridos amigos! Nos hace muy felices comunicaros que emprendemos la aventura más importante de nuestras vidas: VAMOS A SER PADRES!! El motivo por el cual no lo hemos confirmado antes es porque hemos querido esperar el tiempo que aconsejan los médicos para saber que todo va bien. A los más allegados, deciros que sentimos mucho no haber podido daros la noticia en persona antes de que saliera en los medios, que es lo que nos habría gustado. Besos".

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y en menos de una hora, la fotografía (en la que aparecen las manos de ambos entrelazadas con un puente romano al fondo) recibió más de 43.000 me gusta y generó 2.000 comentarios en la cuenta de Eva. También en la cuenta del torero la noticia causó expectación y generó en una hora 25.000 me gusta y más de un millar de comentarios.

La pareja está a punto de celebrar su segundo aniversario de casados.