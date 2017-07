Eva González, la revolución andaluza

Tiene más de seiscientos mil seguidores en redes sociales y cada vez que comparte una fotografía recibe multitud de comentarios y mucho cariño. Aunque con la última imagen que ha compartido le han llovido tanto críticas negativas como piropos. La modelo sevillana ha colgado en Instagram una instantánea en la que aparece con un pañuelo negro en la cabeza y que ya tiene más de cuarenta mil likes. Entre los comentarios que le han dejado los usuarios de la red social hay algunos que han dicho que no tiene vergüenza y se han sentido ofendidos por verla con esa prenda. Otros han destacado la belleza de Eva, le han dicho lo guapa que aparece en la imagen y resaltan sus rasgos andaluces. De momento ella ha preferido no entrar en la polémica y se ha centrado en su trabajo. La presentadora acaba de terminar las grabaciones de la segunda edición de Masterchef Celebrity, la versión del talent de cocina en la que participan famosos. La sevillana pone así punto y final a un curso redondo. Su programa se ha convertido en el más visto de La 1, en gran parte gracias a su simpatía a la hora de presentar. El hecho de que dejase de conducir Se llama copla en Canal Sur no ha influido en su éxito laboral y sigue cosechando triunfos y recibiendo reconocimientos. A lo largo de este año la cadena pública ha confiado en ella para presentar algunas galas, el concurso culinario y El gran reto musical. Aunque el programa musical no tuvo el éxito esperado, los espectadores destacaron la energía que siempre le caracteriza. Además en los últimos meses ha protagonizado portadas de revistas, ha sido imagen publicitaria de algunos productos y ha sacado a la venta su propio perfume. Próximamente regresará a los fogones para grabar la próxima edición de Masterchef Junior, aunque antes seguramente disfrutará de unos merecidos días de vacaciones.

Posiblemente lo haga junto a su marido Cayetano Rivera. La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2015 y aunque sus agendas están repletas de compromisos profesionales siempre que pueden hacen una escapada. La última fue a Salamanca, allí estuvieron en el Castillo del buen amor, un lugar de lo más romántico. La modelo está muy unida a su madre y a su hermana y cuando el trabajo se lo permite se escapa a su pueblo, Mairena del Alcor, para visitar a su familia y a sus amigos. Este año vivió allí un momento muy emocionante al protagonizar el cartel de su feria. En sus apariciones públicas siempre le preguntan por cuándo va a ser mamá. Ella siempre responde que el torero y ella no tienen prisa y que ya llegará. Ahora prefiere disfrutar del trabajo, de su matrimonio, de su familia y sus amigos. Gracias a su elegancia, simpatía y saber estar la ex Miss España se ha convertido en icono de estilo y en una de las mujeres más seguidas del mundo de la moda. De ahí que todo lo que haga se siga con lupa. Lo mejor que tiene es que con críticas negativas o no, sabe llevarlo todo con discreción, sin perder la sonrisa y disfrutando del momento. Por eso se ha convertido en una de las andaluzas más queridas de la televisión.