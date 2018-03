Fallece el diseñador Givenchy, autor de los modelos más celebrados de Audrey Hepburn

El legendario modisto francés Hubert de Givenchy, fundador de la "maison" homónima, murió el pasado sábado a los 91 años, informaron hoy los medios franceses, que citan un comunicado de la familia. "Monsieur De Givenchy se apagó mientras dormía el sábado 10 de marzo de 2018. Sus sobrinos y sobrinas comparten su dolor. Las exequias se celebrarán en la más estricta intimidad", señala el comunicado.

Hace algo más de tres años que Hubert de Givenchy abrió la caja de los recuerdos de su gran musa, Audrey Hepburn. Según contó en una entrevista con Le Figaro, su objetivo era poner orden en su vida. Este diseñador que durante décadas alumbró creaciones de ensueño para la mujer Contemplando su poblada cabellera blanca, su delgado porte y sus dos metros de estatura, muy pocos adivinarían que superó los 90 años. En los últimos tres años Givenchy se desprendía de objetos y recuerdos que tuvieron para él un elevado coste para dar a conocer secretos de su trayectoria. En 2014 publicó 'To Audrey with Love', un libro con unos 150 bocetos de modelos diseñados para la actriz de Hollywood fallecida en 1993, a quien rendía homenaje. Desde Elizabeth Taylor a Jacqueline Kennedy o Marlene Dietrich, fueron muchas las vestidas por Givenchy , pero Hepburn fue única. Juntos crearon la nueva silueta de la estrella de Hollywood: elegante y femenina. En el clásico 'Desayuno con diamantes' el modisto la vistió con su famoso little black dress, hoy obligatorio en el guardarropa de cualquier mujer con criterio para la moda. Y emblemático es también el espectacular vestido blanco que la actriz lució en Sabrina. Modelos sencillos y perfectos, tal como lo definieron las estrellas. Su gran musa, sin duda, fue la actriz de origen belga y vistió durante décadas a las grandes figuras del cine y de la moda .