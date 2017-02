Feliciano es tajante ante los últimos dardos de Alba

Alba Carrillo ha vuelto a llorar en televisión contando los pormenores de su divorcio con Feliciano López, aunque al tenista parece que las lágrimas de su ex no le han conmovido, sino todo lo contrario. "No habrá pacto. No pienso darle nada a Alba porque considero que no hay razón", ha dicho tajante cuando le han preguntado por un posible entendimiento en los juzgados. Es lógico que el tenista se pronuncie de esta forma después de los dardos envenenados que le sigue lanzando su ex, previo pago, en los platós de televisión. En su última intervención pública, Alba llegó a dudar de la sexualidad del tenista y lo definió como una persona fría y sin sentimiento. Además, confesó que ella tuvo que ingresar en la clínica psiquiátrica López Ibor porque tras la separación dejó de dormir. Se sintió también muy dolida por el daño que la ruptura le había hecho a su hijo.