Fonsi pedirá a Alba Carrillo la custodia exclusiva de su hijo Lucas

Fonsi Nieto está dispuesto a enfrentarse en una batalla legal con Alba Carrillo, madre de su único hijo, para conseguir la custodia exclusiva del pequeño Lucas. El DJ considera que el ambiente en el que vive el niño no es el más adecuado y esperará a septiembre para comenzar los trámites legales. Sólo hay que recordar lo mal que le sentó a Fonsi que Lucas acudiera a altas horas de la noche a un plató de televisión (aunque no llegó a salir en pantalla) para recibir a su madre después de que ésta regresara de un reality show. El ex piloto había acordado con Alba antes de su partida que el pequeño no acudiría a recibirla, por lo que emprendió acciones legales contra la abuela de su hijo al entender que había sido ella la que se había saltado este acuerdo.

La decisión de Fonsi de pedir la custodia exclusiva de Lucas no ha sentado bien a Alba, si bien deja claro que "confía en la ley" y cree que todo va a salir bien.