Francisco Rivera afronta su nueva vida

Para ser hijo y nieto de toreros llegó a los ruedos demasiado tarde. Tenía 21 años cuando tomó la alternativa y, desde entonces, el toreo ha sido una constante en su vida. Este fin de semana, después de 22 años recorriendo las mejores plazas, Francisco Rivera se ha cortado la coleta y, a sus 43 años, afronta una nueva vida. Su despedida en Ronda no pudo salir mejor. Estuvo arropado por su hermano en la plaza y por las mujeres de su vida -su esposa, su hija Cayetana, a la que le dedicó uno de los toros con un emotivo brindis, y su pequeña Carmen- en el tendido. Con un vestido inspirado en Goya que diseñó Lourdes Montes, el diestro puso fin a la que sin duda ha sido una de las etapas más bonitas de su vida. Ahora toca iniciar otra y, los que mejor le conocen, tienen claro que no será un camino de rosas. Tendrá que aprender a vivir lejos de la plaza y todos saben que para una persona que ha crecido entre capotes, no será una tarea fácil. En cualquier caso, seguirá ligado a los toros, aunque a partir de ahora lo verá desde la barrera, ya que, siguiendo los pasos de su abuelo, será el empresario de la plaza de toros de Ronda.

"Me da miedo que no sepa acostumbrarse a la monotonía", ha dicho su esposa a una conocida revista. La diseñadora sevillana es consciente de que a partir de ahora tendrá que "buscarse nuevas ilusiones", aunque confía en que, como le ha pasado a otros compañeros de profesión ya jubilados, no tarde mucho en acostumbrarse a su nueva vida fuera de los ruedos. En cualquier caso, tanto Lourdes como Francisco tienen claro que ahora ha llegado el momento de ampliar la familia y buscar un compañero de juegos para la pequeña Carmen, que acaba de cumplir dos años este verano. Francisco es un padre ejemplar y disfruta de su tiempo en familia, por lo que a partir de ahora podrá pasar más ratos junto a los suyos.

Además, seguirá explotando su faceta como empresario. Actualmente es uno de los socios del Mercado Lonja del Barranco de Sevilla y, entre sus objetivos, está abrir al público la casa de Ronda en la que vivió su abuelo y creció su madre, Carmina Ordóñez, un proyecto al que ahora se podrá dedicar al cien por cien. Además, seguirá colaborando con el programa matinal de Susanna Griso en Antena 3.