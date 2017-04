"Francisco se está dejando conocer en la tele tal y como es, y eso le favorece"

Los niños han sido siempre su debilidad, por eso cuando la firma Intropia le propuso que ejerciera de madrina en la inauguración de su rastrillo solidario en Sevilla, no lo pensó. Agitando la varita de Pequeño Deseo, Lourdes Montes llegó dispuesta a hacer realidad el sueño de los niños enfermos de la capital andaluza.

-No es la primera vez que la vemos dando la cara en un acto benéfico a favor de niños necesitados, y esta vez con la moda, un sector que conoce a la perfección, como excusa.

Me considero una afortunada, por eso a la vida sólo le pido que me deje como estoy y salud"Francisco está disfrutando de esta paternidad más sereno y con más seguridad"

-Cualquier cosa que tenga un fin tan bueno como éste siempre va a poder contar conmigo. Sobre todo desde que soy madre tengo una sensibilidad especial con todo lo que está relacionado con los niños.

-¿Ha sido su cuñada Eva, que ha sido en otras ocasiones madrina de la Fundación Pequeño Deseo, quien le ha tendido la mano para que se involucre en esta causa?

-No. Ha sido la firma Intropia, que realiza un trabajo solidario increíble. Ahora está de moda que las empresas sean solidarias, pero en este caso tengo claro que es algo que está implícito en el ADN de Intropia.

-Los fondos de este rastrillo irán a parar a Pequeño Deseo, una fundación por la que han dado la cara numerosos rostros conocidos, también la ex de su marido, Eugenia Martínez de Irujo.

-La gente se vuelca muchísimo con ellos porque es un proyecto serio y con las ideas muy claras.

--¿Cuál es el 'pequeño deseo' en la vida de Lourdes Montes?

-Me considero una afortunada, así que no suelo pedir mucho. Sólo que me quede como estoy y que los de mi entorno sigan teniendo salud.

-Esta semana nos ha enamorado una foto de su Instagram en la que su marido, Francisco Rivera, posaba de lo más tierno con su hija Carmen. Está claro que se os cae la baba con la pequeña.

-Lo normal. Y ahora que empieza a mostrar su personalidad no hay un día que no nos sorprenda con algo.

-¿Y de quién ha heredado más personalidad?

-De los dos. Es un híbrido entre Francisco y yo.

-A Francisco se le ve encantado en su faceta de padre.

-Está disfrutando muchísimo con su hija. También con Cayetana fue un padrazo, pero ahora le ha cogido con otra edad, está como más sereno. Ahora tiene más experiencia y seguridad.

-También a Cayetana se le ve contenta ejerciendo de hermana mayor.

-Sí, Carmen es su juguetito. Ejerce más de madrecita que de hermana.

-Francisco ya dio aviso de que es capaz de cualquier cosa por sus hijas el día que peleó por la custodia de Tana, un hecho por el que sigue elevando la voz cada vez que puede. ¿Qué opina usted al respecto?

-Lo veo bien porque soy de las que opina que siempre hay que mirar por el bien de los niños y, siempre que tengan unos padres normales, deben pasar el mismo tiempo con el padre que con la madre y que los dos aporten algo en su crianza. Está claro que apoyo a Francisco en esta lucha.

-Ahora que ya empieza a oler a incienso y que se ve más cerca la Feria de Abril, ¿Cómo se plantea esta fiesta, lo tiene ya todo preparado?

-Bueno, más o menos. Soy de las que suele dejar las cosas para el último momento.

-¿Le ha hecho su primer traje de gitana a Carmen?

-No tengo claro aún si voy a vestir a la niña. En la Feria hace mucho calor y ella es todavía chiquitita para tanto jaleo.

-Lo que nos tiene a todos en ascuas es el vestido que le ha diseñado a Tamara Falcó. ¿Tenía ella una idea preconcebida de lo que quería o se ha dejado asesorar por usted?

-Está guapísima. Lo importante es que se sienta favorecida y que no se vea disfrazada. Es la primera vez que se pone un traje de flamenca y lo primero que quiero es que se sienta cómoda. En cuanto a si se ha dejado asesorar, sí, totalmente.

-Lo de darnos pistas de como es el vestido, ni lo intento, ¿no?

-(risas) No, mejor que lo cuente ella.

-Por último, ¿cómo ve a Francisco como tertuliano de televisión?

-Muy natural. Creo que se está dejando conocer tal y como él es. Está mostrando su verdadera personalidad y eso es algo muy positivo, porque la gente tiene una idea preconcebida de él que no se corresponde con la realidad.

-¿Se animaría usted tambén a colaborar en un programa de televisón?

-¡Uy no! Es un medio al que le tengo mucho respeto. Yo no serviría para eso.

-Bueno, ya colabora con revistas de moda a través de un blog

-Sí, pero es diferente escribir que ponerte delante de una cámara a dar tu opinión.