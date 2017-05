Fresas a 400 euros: el lujo de comer fruta en Japón

La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de fruta, aunque ésta no está al alcance de todos los bolsillos en Japón y, mucho menos, si se busca en la exclusiva frutería Sembikiya, situada en la planta baja de la lujosa torre Nihonbashi Mitsui, donde protegen las piezas de fruta como si se tratara de auténticas joyas. Y no es para menos, ya que los precios en este local no están al alcance de cualquiera, pues sólo trabajan con los productos más exclusivos: fresas a 400 euros, mangos y melones a 200 y o manzanas a 14 euros son algunos de los desorbitantes precios de este local. "Buscamos la s mejores frutas de Japón y de todo el mundo para venderlas", afirma orgulloso el responsable de planificación y desarrollo de esta frutería, que vende con música clásica de fondo y es la más antigua de Japón (1834). La producción de fruta en Japón es muy selecta debido a su particular orografía, que sólo permite el cultivo en un 15% de su superficie total.