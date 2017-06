De Gea caldea las redes con la foto de Edurne en la cama

De Gea nunca se imaginó que el robado que le había hecho a su chica mientras dormía iba a provocar tanto revuelo en Instagram. El portero del Manchester colgó en su cuenta personal una foto de Edurne en la cama acompañada del comentario "My paradise", una imagen que ha sido muy aplaudida por sus seguidores y que ha generado más de 157.000 me gusta y más de 700 comentarios. Lo que no se sabe es si a la cantante le habrá hecho gracia encontrarse de esta guisa en las redes sociales.