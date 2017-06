George Clooney da la bienvenida a sus mellizos

En septiembre de 2014 dejó de liderar la lista de los solteros de oro de Hollywood cuando se casó con la bella abogada Amal Alammuddin y ahora, dos años y medio después de su boda de ensueño en Venecia, George Clooney se ha convertido en padre primerizo a sus 56 años.

El parto ha tenido lugar en Gran Bretaña, aunque no se ha precisado el lugar, y tanto los dos bebés (un niño y una niña) como la madre se encuentran en perfecto estado, según declaró el representante de Clooney a la revista People. "Esta mañana Amal y George han dado la bienvenida a Ella y Alexander Clooney. Tanto Ella como Alexander y Amal están felices, sanos y muy bien", decía el representante del actor. Que añadía luego en tono jocoso: "George está como sedado y debería recuperarse en unos días".

Se sabía que la llegada de los mellizos era inminente y así lo dejó entrever el actor hace sólo unos días cuando se ausentó de la gala benéfica de los Premios Aurora (que apoya a las víctimas del genocidio armenio, una causa con la que Clooney está muy implicado). El actor mandó un vídeo en el que se disculpaba por no estar presente en Armenia en una ocasión tan especial: "Realmente me habría encantado haber acudido, pero si mi mujer tiene a los mellizos mientras estoy allí no podría volver a casa nunca más", dijo usando su particular sentido del humor.

Desde que a principios de año se confirmó el embarazo de Amal Clooney, George siempre se ha mostrado muy ilusionado con la llegada de sus pequeños. En los últimos meses, además, han sido muchos los famosos que le han dado consejos sobre cómo tiene que afrontar este cambio. Uno de los más sonados fue el que le ofreció el príncipe Alberto de Mónaco, otro soltero de oro que sorprendió con su boda y con la llegada de sus bebés pasados los 50. "Café fuerte y lectura fácil", fue el consejo que le brindó el príncipe. Julia Roberts también fue explícita a la hora de brindarle su ayuda: "Ya sabes, nadie está ahí contigo a las tres de la mañana cuando lo necesitas... pero se supera", le dijo entre risas.

Con o sin café extra y con más o menos sueño, lo que está claro es que Ella y Alexander van a ser bienvenidos con los brazos abiertos por sus famosos papás, a los que seguramente pronto veremos orgullosos posando con ellos en algún photocall.