Con George Michael la moda de los 90 gritó "Freedom!"

Si la moda de los 90 tuvo alguna vez una banda sonora, ésta la puso sin lugar a dudas la música de George Michael. Su tema Freedom’90 se convirtió en una especie de himno para las ‘Supermodelos’ de aquella época, que han llorado su pérdida en las redes sociales demostrando lo mucho que supuso aquel tema en su trayectoria profesional.

Fue la portada con la que la edición británica de Vogue estrenó 1990 lo que encendió la chispa del cantante británico. Aquella foto que Peter Lindbergh hizo a Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington y Tatjana Patitz sirvió de punto de partida al videoclip de Freedom’90. George Michael había demostrado en numerosas ocasiones su interés por la moda acudiendo a los desfiles más punteros, pero ahora su interés era otro: quería demostrar la supremacía de estas modelos, y por eso les cedió todo el protagonismo de su videoclip (en el que las tops hacían el playback al mítico cantante).

Contó con la complicidad del cineasta David Fincher y dejó el estilismo en manos de la editora de Vogue Camila Nickerson. La peluquería la confió a un joven Guido Palau, que fue quien tiñó de rubia platino a Linda Evangelista un día antes de este mítico rodaje.

Aquel vídeo supuso un punto de inflexión en la trayectoria de estas supermodelos, tanto es así que Linda Evangelista ha reconocido que en más de una ocasión la han parado por la calle por ser la protagonista de este videoclip y no por sus años de pasarela, aunque, todo hay que decirlo, Freedom’90 no llegó a superar el octavo puesto en las listas de ventas ni tampoco es el tema más conocido de George Michael.

Sea como sea, está claro que supuso un himno para la moda de los 90. Tanto es así que Versace lo recuperó sólo un año más tarde para presentar su colección otoño/invierno 90-91 y este mismo año Vogue lo ha rescatado para hacer una nueva versión con las supermodelos del momento, con Irina Shayk o Adriana Lima entre sus protagonistas.

Aunque la música ha hecho otros guiños al mundo de la moda, está claro que lo que hizo George Michael con Freedom’90 no está al alcance de cualquiera. Es más, el cantante lo volvió a repetir la experiencia unos años más tarde con Too Funky, aunque ya no tuvo la misma repercusión.

Precisamente por eso, Cindy, Naomi, Linda y Tatjana lloraron en sus respectivas cuentas de Instagram la muerte del cantante: "Me siento muy honrada de haber sido parte del video de George Michael Freedom. Su bravura nos inspiró a todas", escribió Cindy Crawford en su Instagram a modo de despedida.