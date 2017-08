Hablar antes de pensar

"Yo no fui, nadie me vio, no pueden probarlo".

"No te prometo que lo intentaré, pero intentaré intentarlo".

Hoy, Bart Simpson

"¡Multiplícate por cero!".

"¡Maldita televisión! ¡Arruinó mi imaginación y mi habilidad para umm… bueno… uh… tu sabes".

"El dolor no ayudará a recuperarse".

"El fuego no limpia".

"El gas nervioso no es un juguete".

"¿Besarte? ¡Papá, sólo soy tu hijo!".

"Lisa, tú tienes la inteligencia para llegar hasta donde quieras. Y cuando llegues, yo estaré contigo para pedirte prestado".

"La nariz roja de Rudolph no está relacionada con el alcohol".

"La peluca del director no es un frisbee".

"Hacer llorar a Milhouse no es un proyecto científico".

"Hay muchos negocios como el del espectáculo".

"Ella es como un paquete de leche pasada. Dulce por fuera, venenosa por dentro".

"Vive deprisa, muere joven y deja un cadáver obeso".

"¿Qué te ha pasado tío? Tú antes molabas".

"Sé como te sientes, Lisa. La vida no es justa. Ningún niño debería vivir más que su mascota".

"¡Milhouse!, ¿cómo es que alguien que usa gafas puede ser tan tonto como tú?".

el personaje

El travieso de la familia

Bartolomeo J. Simpson es uno de los personajes principales de una de las series de animación más famosas del mundo. La primera vez que apareció fue en 1987 en un corto de su creador Matt Groening. Bart destaca por ser el más problemático de la familia y siempre realiza travesuras.