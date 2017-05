Heidi Klum caldea las librerías con su primer libro de desnudos

Hace tiempo que se bajó de las pasarelas, pero la modelo alemana Heidi Klum sigue siendo un referente cuando se habla de moda. Por eso el lanzamiento de Heidi Klum By Rankin, su primer libro de fotos, ha causado tanta expectación. Por eso y porque en la publicación, que acaba de llegar a las librerías, se muestra por primera vez tal y como vino al mundo. A pesar de que en sus 25 años de trayectoria la modelo alemana nunca había posado en público desnuda, ha querido que el primer libro que se publica sobre ella la muestre tal y como es. Para ello ha contado con el trabajo del prestigioso fotógrafo británico Rankin, que ha recopilado en la obra los mejores posados que Heidi ha realizado para él en la última década.

"Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era joven era más tímida y he crecido en ese sentido", reconoce la top alemana.

Klum recalca que no tiene ningún problema a la hora de mostrar su cuerpo en público porque lo ve como algo natural. "Crecí en playas nudistas junto a mis padres, así que soy nudista. No tengo ningún problema con la desnudez", recalca. Y matiza que, a pesar de que es un personaje público, siempre que puede practica el topless en playas no muy transitadas. "Cuando voy a la playa, si está en un lugar remoto donde no hay mucha gente, me gusta hacer topless", dice con naturalidad.